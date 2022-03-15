Пользователей Instagram не будут наказывать за публикации в соцсети

Пользователи не будут нести ответственность за публикации в Instagram. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.

«Если обыватель выложил в соцсети котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере исходя из сегодняшнего законодательства. Если он разместил какие‑то вещи, нарушающие требования законодательства, фейки, например, антиконституционные призывы, то он будет нести ответственность», — рассказал он.

14 марта Роскомнадзор заблокировал Instagram в России. Причиной стало решение Meta, которое позволяет временно размещать посты в своих социальных сетях с призывом к насильственным действиям в отношении россиян.

После этого Генпрокуратура России потребовала у суда признать Meta экстремистской организацией. Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства компании. Зампред IT-комитета Госдумы Сергей Боярский сказал, что скоро все сервисы Meta могут заблокировать в России. Источник РИА «Новости» отметил, что это не коснется WhatsApp, поскольку он средство общения, а не размещения информации.