Госдума: сервисы Meta могут заблокировать в ближайшее время. Но WhatsApp, возможно, это не коснется

Все сервисы компании Meta могут быть заблокированы в ближайшее время. Слова первого зампредседателя IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, сказанные в эфире «России 24».

«Мы, конечно, это без ответа не оставим. Весь инструментарий реакций на подобного рода противоправные действия у Роскомнадзора есть. И что‑то мне подсказывает, что в ближайшее время все сервисы Meta на территории РФ будут заблокированы», — сказал он.

По его словам, россияне, «конечно, будут скучать» по платформам Meta (это Facebook, Instagram и WhatsApp), «но мы это переживем».

Генпрокуратура потребовала от РКН заблокировать Instagram и попросила суд признать Meta экстремистской организацией после того, как компания сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в своих соцсетях.