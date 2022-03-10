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Hugo Boss закрывает магазины в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:14

Hugo Boss закрывает магазины и приостанавливает онлайн-торговлю на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято на фоне событий вокруг Украины. «Трудно оценить последствия потенциальной дальнейшей эскалации войны на Украине для общего экономического и секторального роста», — сказано в заявлении компании.

Hugo Boss также заверили, что будут «оказывать всем пострадавшим сотрудникам финансовую и операционную поддержку, а также поддерживать тесные контакты со своими деловыми партнерами».

После начала «военной операции» России на территории Украины многие западные компании решили приостановить деятельность в России. IKEA временно закрыла все магазины, Volkswagen и Škoda решили остановить производство и продажу автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов временно отказалась Mercedes-Benz. Многие иностранные компании, включая группы LVMH (Louis Vuitton, Dior, Celine) и Kering (Balenciaga, Gucci, Saint Laurent), объявили о временном или полном уходе с российского рынка.

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