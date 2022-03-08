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Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно

Семён Гудошников
Сегодня в 12:56

ВТБ решил сделать бессрочными все свои банковские карты, их перевыпуск и продление не потребуется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение банка.

«В том числе продолжат работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны», — отметили в банке.

6 марта, на 11-й день российской «военной операции» на Украине, Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Карты российских банков, использующих эти платежные системы, перестанут работать за границей, карты иностранных банков — в России.

Прекращение работы Visa произойдет 10 марта, карты Mastercard российских банков в некоторых странах уже не функционируют. 8 марта о подобных мерах объявила японская платежная система JCB — они вступят в силу 14 марта.

Российские банки предложили оформить карты на китайской платежной системе Union Pay. Она действует в 180 странах.

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