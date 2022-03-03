Великобритания обсудит в G7 возможность отключения всех российских банков от SWIFT

Соединенное Королевство выступает за отключение всех российских банков от SWIFT и обсудит такую возможность в G7, заявила глава МИД страны Лиз Трасс. Ее слова передает ТАСС.

«Необходимо также работать над снижением зависимости от российских углеводородов, включая нефть, газ и уголь», — добавила Трасс.

В дополнение ко встрече «Большой семерки» (куда помимо Великобритании входят Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) этот вопрос будет поднят на заседании Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел, сообщила она. На него также пригласят представителей Соединенных Штатов, Канады и Украины в рамках «исключительных обстоятельств».

После начала военной операции России на территории Украины западные страны ввели жесткие санкции. Они включают заморозку валютных активов Центробанка РФ, запрет на все транзакции с ним и отключение от SWIFT ряда российских банков: ВТБ, «России», «Открытия», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ.

В ответ Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Путин запретил российским гражданам зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках и брокерах, а также вывозить из страны валюту наличными на сумму выше эквивалента в 10 тыс. долларов по официальному курсу ЦБ.