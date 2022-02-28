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Великобритания запретила заходить в порты страны кораблям, связанным с Россией

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:31

Власти Великобритании запретили кораблям, связанным с Россией, заходить в порты страны. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы британского Минтранса Гранта Шэппса.

Шэппс отметил, что министерство транспорта «не считает подобающим для российских судов продолжать заходить в порты Соединенного Королевства» в текущих условиях. Ограничения для кораблей ввели из‑за военных действий России на территории Украины.

Портам запретили принимать суда, которыми владеет Российская Федерация, а также те, которые она фрахтует. Под санкции попали и корабли, которые иным образом связаны с Россией.

Ранее Великобритания заявила о введении ограничений для Центробанка России. Страна присоединилась к санкциям ЕС и США. Теперь физические и юридические лица не могут совершать операции с ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и Минфином РФ.

В первый день военных действий на территории Украины Великобритания также ввела санкции против ВТБ, «Аэрофлота», «Ростеха», ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. Кроме того, Соединенное Королевство составило новый санкционный список олигархов из России.

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