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«Мы придем за вами»: в Британии составили новый санкционный список российских олигархов

Семён Гудошников
Сегодня в 17:48

Великобритания составила новый санкционный список олигархов из России на фоне военных действий в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного королевства Лиз Трасс, пишет Sunday Times.

Трасс сказала, что в ближайшие недели ограничения коснутся «еще большего количества клептократов». «Мы придем за вами», — предупредила глава МИД. Кто именно попал в список, она не уточнила.

«Мы должны сделать так, чтобы олигархам, поддерживающим путинский режим, было очень больно. В России более сотни миллиардеров», — сказала Трасс, добавив, что Великобритания намерена вводить санкции против олигархов каждые несколько недель.

Кроме того, министр жилищного строительства Майкл Гоув разрабатывает меры, которые бы позволили лишать собственности богатых россиян, попавших под санкции. Согласно предложениям, выдвинутым в кабинете министров, правительство Британии введет чрезвычайное законодательство, позволяющее государству накладывать арест на жилую и коммерческую недвижимость.

Из‑за начала военных действий России на территории Украины западные страны ввели жесткий пакет санкций, включающий блокировку активов Центробанка РФ и отключение ряда российских банков от SWIFT. Около 20 европейских стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

Великобритания уже ввела два пакета санкций. Первый еще до войны, 22 февраля, после признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он коснулся пяти российских банков, а также предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Второй пакет санкций затронул ВТБ, «Аэрофлот», Ростех, ОАК, ОСК и Уралвагонзавод.

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