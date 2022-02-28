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Великобритания вслед за Евросоюзом введет санкции против российского Центробанка

Денис Ламехов
Сегодня в 10:22

Власти Великобритании заявили, что готовы расширить ограничения против России из‑за военной операции на территории Украины и ввести санкции против Центробанка. Об этом сообщает ТАСС.

«[Меры вводятся] совместно с США и ЕС, чтобы не допустить использования Центробанком России своих валютных резервов и подорвать его способность проводить операции с иностранной валютой для поддержки курса рубля», — указано в заявлении британского Министерства финансов.

Также Минфин Великобритании «немедленно примет меры для введения ограничений, запрещающих физическим и юридическим лицам операции с Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Минфином России».

Днем ранее ЕС запретил все транзакции с Банком России. «Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России», — указали власти Евросоюза.

27 февраля ЕС, США, Франция, Германия, Канада, Италия и Великобритания договорились отключить от системы SWIFT попавшие под санкции российские банки. Позднее отключены могут быть и другие банки из России.

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