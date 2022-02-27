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Германия, Бельгия и еще четыре страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов

Семён Гудошников
Сегодня в 13:43

Еще пять европейских стран закрывают воздушное пространство для российских самолетов — это Германия, Бельгия, Ирландия, Швеция, Исландия и Дания.

«Наше европейское небо открытое небо. Оно открыто для тех, кто соединяет людей, а не для тех, кто стремится к жестокой агрессии», — заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

Глава МИД Ирландии Саймон Коувени призвал все страны ЕС принять аналогичное решение.

После начала военной операции России на территории Украины, воздушное пространство для российских самолетов закрыли более десятка европейских стран. Среди них Болгария, Румыния, Молдавия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, Финляндия, Австрия и Словения. В Росавиации заявили, что в качестве ответа будут закрывать воздушное пространство России для этих стран.

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