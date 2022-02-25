Британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» разорвал спонсорский контракт с «Аэрофлотом» после того, как против компании были введены санкции из‑за военной операции России на территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление команды.

В клубе добавили: «Мы разделяем озабоченность наших поклонников по всему миру и выражаем наши соболезнования пострадавшим».

Агентство добавляет, что ранее «Манчестер Юнайтед» отказался лететь самолетом «Аэрофлота» в Мадрид на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Атлетико».

«Аэрофлот» стал официальным перевозчиком «Манчестер Юнайтед» в 2013 году. В 2017-м контракт был продлен еще на пять лет.

Вчера, 24 февраля, Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота» и еще пяти российских компаний. Акции авиаперевозчика заморозили, а судам запретили летать в Соединенное Королевство.

В ответ Росавиация запретила самолетам, связанным с Великобританией, использовать воздушное пространство России.

Ранее стало известно, что немецкий футбольный клуб «Шальке 04» принял решение убрать с формы логотип своего главного спонсора «Газпрома» из‑за ситуации вокруг Украины.