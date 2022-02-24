Ранее Би-би-си рассказала о крупных пробках на выезде из украинской столицы. Жители города направляются преимущественно на запад — к границе с Польшой. Тем временем власти Украины призывают граждан сохранять спокойствие.

В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Сегодня утром, 24 февраля, Путин сообщил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль Станицу Луганскую и город Счастье.

«Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. До 2 марта 12 аэропортов в южных городах перестанут работать по решению Федерального агентства воздушного транспорта. Воздушное пространство над Украиной закрыто.