ВТБ рекомендовал корпоративным клиентам отказаться от операций в долларах и евро. Об этом сообщает РИА «Новости».

Банк указал, что это сделано «для минимизации рисков». При расчетах в других валютах в ВТБ попросили клиентов-юрлиц «исключить участие любых финансовых учреждений и лиц», находящихся на территории Соединенных Штатов и Евросоюза либо осуществляющих деятельность на этих территориях, а также их дочерних структур.

При этом банк отмечает, что все сервисы доступны без ограничения. Компания добавила: «Информация, изложенная в настоящем письме, не является изменением, отказом или прекращением банком своих прав и требований в отношении вышеуказанных операций и расчетов».

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МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье.

«Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. До 2 марта 12 аэропортов в южных городах перестанут работать по решению Федерального агентства воздушного транспорта. Воздушное пространство над Украиной закрыто.