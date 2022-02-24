МИД Украины начал эвакуацию посольства в Москве

Министерство иностранных дел Украины начало эвакуацию посольства в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также ведомство отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило для проведения консультаций. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин сообщил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль Станицу Луганскую и город Счастье.

«Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. До 2 марта 12 аэропортов в южных городах перестанут работать по решению Федерального агентства воздушного транспорта. Воздушное пространство над Украиной закрыто.