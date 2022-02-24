Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «антипутинской коалиции». Сообщение появилось в его твиттер-аккаунте.

«Поговорил с [президентом США] Джо Байденом, [канцлером ФРГ] Олафом Шольцем, [председателем Евросовета] Шарлем Мишелем, [президентом Польши] Анджеем Дудой, [премьер-министром Великобритании] Борисом Джонсоном. Призываем немедленно остановить Путина, войну против России и всего мира. Создаем антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, защита и финансовая поддержка Украины. Закрытие воздушного пространства. Мир должен принудить Россию к миру», — заявил Зеленский.

Ранее сегодня, 24 февраля, украинский президент объявил о введении военного положения на всей территории страны. Согласно его данным, вооруженные силы России нанесли удары по военной инфраструктуре и пограничным отрядам Украины, в городах страны слышны взрывы. Глава государства призвал жителей страны сохранять спокойствие и не покидать свои дома.

Зеленский добавил, что США начали группировать международную поддержку для Украины.

За несколько часов до этого Владимир Путин объявил о начале военной операции на востоке Украины.

«Цель [операции] — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин.

Глава государства объяснил старт военных действий уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.

21 февраля президент России объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР ратифицировали обе палаты парламента России и президент. Совет Федерации разрешил Путину использовать в Донбассе российские войска.