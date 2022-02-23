ВЦИОМ: решение Путина о признании ДНР и ЛНР поддерживают 73% россиян

73% опрошенных россиян поддерживают решение Владимира Путина о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ВЦИОМ.

Скорее не поддерживают решение президента 16% респондентов, а каждый десятый затруднился ответить (11%).

Подавляющее большинство жителей России (92%) осведомлены о факте признания. Хорошо знают и читали о событии в подробностях 66% опрошенных. 8% россиян заявили, что не знают о случившемся.

Подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и самопровозглашенными республиками поддержали 78% россиян. Отказались это делать 14% участников опроса.

21 февраля Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР ратифицировали обе палаты парламента России и президент. Совет Федерации разрешил Путину использовать в Донбассе российские войска.

На первой пресс-конференции после признания ДНР и ЛНР президент заявил, что Россия признала республики в границах Луганской и Донецкой областей Украины (сейчас лишь около трети их территории контролируют силы ДНР и ЛНР, остальную часть — украинские войска).