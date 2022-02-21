Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик. Об этом сообщает РИА «Новости».

Денис Пушилин и Леонид Пасечник также просили включить пункт о взаимодействии в оборонной сфере в договор о сотрудничестве с Россией. Их заявление транслировалось в эфире «России 24».