Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик. Об этом сообщает РИА «Новости».
Денис Пушилин и Леонид Пасечник также просили включить пункт о взаимодействии в оборонной сфере в договор о сотрудничестве с Россией. Их заявление транслировалось в эфире «России 24».
На фоне сообщений об обращении глав непризнанных республик рубль ускорил падение к доллару и евро до 1,9–2%, свидетельствуют данные торгов.
Незадолго до этого российские пограничники сообщили об уничтожении диверсионно-разведывательной группы с Украины, которая пыталась пересечь границу с Россией. Киев назвал эту информацию фейком.