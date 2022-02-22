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Российские гимнастки отказались от участия в этапе Гран-при в Киеве

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:58

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в киевском этапе Гран-при из‑за политической ситуации. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову.

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», — заявила она.

Соревнования серии Гран-при запланированы на 14–15 марта.

Винер-Усманова выступила с таким заявлением на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Решение об этом принял Владимир Путин 21 февраля после совещания с членами Совета безопасности. 22 февраля Госдума ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Действия России осудили в ЕС, США и других государствах. Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

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