Члены Совета безопасности призвали Путина признать независимость ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин провел специальное совещание с членами Совета безопасности, посвященное признанию независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Его трансляцию провело ТАСС.

Все выступавшие участники, включая председателя Совета федерации Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина и министра обороны Сергея Шойгу, высказались за признание независимости.

Глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что признавать республики «необходимо в тех границах, которые были до украинской оккупации». Зампредседателя совета Дмитрий Медведев упомянул опыт признания Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, когда он занимал пост президента России.

По его словам, этот опыт показывает, что международная ситуация, связанная с признанием республик, со временем начнет «постепенно охлаждаться».

«Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня», — заявил по итогам встречи Владимир Путин.

Ранее сегодня, 21 февраля, главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик.

Денис Пушилин и Леонид Пасечник также просили включить пункт о взаимодействии в оборонной сфере в договор о сотрудничестве с Россией.