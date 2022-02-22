В ЛНР призвали Украину вывести войска из Луганской области

Луганская народная республика призвала Украину к добровольному выводу войск из Луганской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-спикера парламента ЛНР Дмитрия Хорошилова.

«В рамках законодательства наших республик есть закон о госграницах, который говорит четко о том, что территория Луганской народной республики — это территория бывшей Луганской области», — сказал он.

По словам Хорошилова, если этого не случится, то будет принято решение, которое позволит добиться мира и восстановить территориальную целостность ЛНР.

Ранее парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией. Следом Госдума единогласно приняла аналогичное решение.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Также Путин подписал договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве.

«Вступление Украины в НАТО и развертывание там объектов альянса — вопрос предрешенный, это дело времени. <…> Мы получили одну за другой пять волн расширения НАТО», — заявил президент. Путин добавил, что «Россия имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности». По его словам, украинские власти «пытаются на Донбассе вновь организовать блицкриг».

О признании независимости попросили главы ЛНР и ДНР. Члены Совета безопасности России, включая председателя Совфеда Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина и министра обороны Сергея Шойгу, высказались за признание независимости.