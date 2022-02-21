Толстой: завтра обе палаты российского парламента закрепят решение о признании ЛНР и ДНР

Обе палаты российского парламента закрепят решение Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР на заседании завтра, 22 февраля, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его слова приводит «Коммерсант».

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий также заверил, что нижняя палата Совета федерации готова максимально оперативно приступить к процессу ратификации соглашений.

«Признание независимости ДНР и ЛНР — единственно возможный шаг со стороны России в условиях радикального обострения на Донбассе, неготовности Киева выполнять минские соглашения и нацеленности украинских властей на военное решение конфликта. Мы спасаем наших сограждан от геноцида, от физического уничтожения. Это поистине исторический момент», — добавил Слуцкий.

Сегодня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Также Путин подписал договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве.

«Вступление Украины в НАТО и развертывание там объектов альянса — вопрос предрешенный, это дело времени», — заявил президент. Он добавил: «Мы получили одну за другой пять волн расширения НАТО».

Путин сообщил, что «Россия имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности». По его словам, украинские власти «пытаются на Донбассе вновь организовать блицкриг».

О признании независимости попросили главы ЛНР и ДНР. Члены Совета безопасности России, включая председателя Совфеда Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина и министра обороны Сергея Шойгу, высказались за признание независимости.