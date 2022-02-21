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Владимир Путин в ближайшее время выступит с видеообращением к гражданам

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:33

Владимир Путин в ближайшее время выступит с видеообращением к россиянам. Речь президента покажут по федеральным каналам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова.

Издание TJ утверждает, что обращение Путина можно будет увидеть в эфире Первого канала, «России 1» и «России 24». Точное время выступления президента не называется.

Сегодня Владимир Путин обсуждал на заседании Совета безопасности возможность признания Донецкой и Луганской народных республик. Президент пообещал принять решение по этому вопросу 21 февраля.

Члены Совбеза призвали Путина признать независимость ДНР и ЛНР. С аналогичной просьбой выступили и главы самопровозглашенных республик.

В последние дни обстановка в Донбассе обострилась. Российские пограничники сообщили об уничтожении диверсионно-разведывательной группы с Украины, которая пыталась пересечь границу с Россией. Киев назвал эту информацию фейком.

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