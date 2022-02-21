Российские пограничники заявили об уничтожении украинских диверсантов

Военные и пограничники уничтожили диверсионно-разведывательную группу с Украины, которая пыталась пересечь границу с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«21 февраля 2022 года, около 6.00 по московскому времени, в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы», — сказано в заявлении.

В результате столкновения были уничтожены пятеро нарушителей. Отмечается, что на территорию России зашли две боевые машины пехоты (БМП) ВСУ для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы. Огнем из противотанковых средств обе машины были уничтожены.

«Среди военнослужащих Вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет», — рассказали в ЮВО.

На фоне обнаружения украинских диверсантов российские пограничники запросили подкрепления для прикрытия государственной границы. В свою очередь, украинские военные заявили, что утверждения России о диверсии являются фальшивыми.

Накануне ФСБ сообщила о разрушении пограничного пункта в Ростовской области снарядом с территории Украины. По этому факту глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело.