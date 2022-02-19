Депутат Журова поддержала идею о возрастном цензе для фигуристок на международных соревнованиях

Экс-конькобежка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что стоит подумать о том, чтобы допускать фигуристок на международные соревнования с 17 лет. Свою позицию она высказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Любой психолог скажет, что когда в 13 лет ребенок получает золотую медаль, то не очень понимает, что произошло. Для организма полезнее чуть позже выходить на международный уровень. Мы говорим, что ребенка замучили (речь о Камиле Валиевой. — Прим. ред.). Это так и было. Но мы же от нее, к сожалению, требовали взрослого катания», — сказала Журова.

Она отметила, что в фигурном катании и гимнастике юные спортсмены из‑за физиологии могут делать некоторые элементы лучше, чем атлеты старшего возраста. «Это дилемма для МОКа, потому что в других видах спорта такой проблемы нет. Сашу Трусову с четверными прыжками держать в юниорах тоже достаточно странно. В 17 лет она прыгает как Валиева. 15 лет, наверное, даже перебор. Наверное, надо говорить про 17 лет», — считает депутат.

Ранее с инициативой ограничить участие несовершеннолетних в большом спорте выступил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Он высказал свою позицию на фоне допинг-скандала с российской 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой. В ее организме нашли триметазидин, который употребляют для улучшения работы сердца.

Сама спортсменка говорила, что препарат попал в ее организм из‑за лекарства ее дедушки. Она предполагает, что заражение произошло через посуду, которой они пользовались вместе, например, через стакан. Спортивный арбитражный суд считает, что такая версия возможна.

По итогам короткой программы Валиева лидировала в личном турнире. Однако, совершив два падения в произвольной программе, заняла лишь четвертое место. Многие считают, что причиной неудачного проката стало психологическое давление, которое оказывалось на спортсменку. МОК заподозрил в деле Валиевой жестокое обращение с ребенком.