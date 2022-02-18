Оливер Три опубликовал альбом «Cowboy Tears»

«Ковбои — жесткие парни. И это нормально, если жесткие парни плачут, ведь дело в том, что плакать — это нормально, кем бы ты ни был. Столько злости образуется оттого, что ты сдерживаешь свои эмоции, особенно это распространено среди парней. „Cowboy Tears“ учит людей, как высвободить наружу свои чувства и уметь направить их в русло, которое не будет жестоким и саморазрушающим», — поделился Оливер.

Артист также выпустил клип на трек «Swing & A Miss». В ролике он влюбляется во взрослую женщину и делает ей предложение. Однако во время свадебной церемонии она неожиданно умирает.

«Cowboy Tears» стал второй студийной работой артиста. Его дебютный альбом «Ugly Is Beautiful» вышел в 2020 году и стал сенсацией, возглавив чарты Billboard Top Rock Albums и Billboard Top Alternative Albums.

В июле позапрошлого года артист по просьбе «Афиши Daily» рассказал о каждой песне с пластинки «Ugly Is Beautiful». Тогда он говорил, что это первый и последний его альбом, но, как выяснилось, это не так.