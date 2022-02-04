Оливер Три выпустил клип на сингл «Freaks & Geeks»

Американский певец Оливер Три выпустил сингл «Freaks & Geeks» и показал клип на него. Трек войдет в грядущий альбом исполнителя «Cowboy Tears», релиз которого состоится 18 февраля.
Трек звучит как гимн, придающий сил всем, кто считает себя изгоями. «Я чудак, я фрик, неважно, кем я пытаюсь быть… Я меняю свою жизнь. Я меняю направление. Я всегда мечтал о лучших днях», — поет Три.
В ролике музыкант, одетый в ковбойский костюм в эмостиле, в сопровождении мохнатого друга разъезжает по всему городу на розовом диване и попадает в различные передряги.
«Cowboy’s Tears» станет второй студийной работой артиста. Его дебютный альбом «Ugly Is Beautiful» вышел в 2020 году и стал сенсацией, возглавив чарты Billboard Top Rock Albums и Billboard Top Alternative Albums.
Ранее Оливер Три выпустил сингл «Cowboys Don’t Cry», который также войдет в грядущий релиз музыканта.
В июле позапрошлого года артист по просьбе «Афиши Daily» рассказал о каждой песне с пластинки «Ugly Is Beautiful». Тогда он говорил, что это первый и последний его альбом, но, как выяснилось, это не так.