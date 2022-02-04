Оливер Три выпустил клип на сингл «Freaks & Geeks»

Американский певец Оливер Три выпустил сингл «Freaks & Geeks» и показал клип на него. Трек войдет в грядущий альбом исполнителя «Cowboy Tears», релиз которого состоится 18 февраля.

Трек звучит как гимн, придающий сил всем, кто считает себя изгоями. «Я чудак, я фрик, неважно, кем я пытаюсь быть… Я меняю свою жизнь. Я меняю направление. Я всегда мечтал о лучших днях», — поет Три.

В ролике музыкант, одетый в ковбойский костюм в эмостиле, в сопровождении мохнатого друга разъезжает по всему городу на розовом диване и попадает в различные передряги.