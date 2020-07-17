Американский певец Оливер Три, обладатель фактурной внешности и исполнитель крикливых сентиментальных гитарных хитов, выпустил дебютный — и, возможно, последний — альбом «Ugly Is Beautiful», на котором рассуждает о карьере звезды, власти денег, душевных и физическиъ травмах. По просьбе «Афиши Daily» Три рассказал о каждой песне с альбома.

«Me, Myself & I»

«Люди привыкли считать, что им нужно хранить мысли при себе, чтобы не сболтнуть что‑нибудь глупое. Эта песня о том, что я скорее скажу что‑нибудь глупое, чем совсем ничего не скажу . В настоящий момент я учусь фильтровать свои мысли, настраиваться на лучшее, но я все же лучше скажу хоть что‑нибудь, чем промолчу. Это может быть немного чересчур, но это действительно вызывает очень честную реакцию». «1993 (feat. Little Ricky ZR3)»

«Рики Робинсон — это Little Ricky ZR3, единственный приглашенный исполнитель на моем дебютном альбоме. Я не слушаю много музыки. Единственный настоящий артист, с которым я сейчас имею дело, — Little Ricky ZR3. Этот чувак полностью живет в своем собственном мире. Я искренне считаю, что в течение нескольких лет он станет самым популярным исполнителем на планете. Песня рассказывает о взрослении. Я падал лицом в грязь всю свою жизнь, но это меня никогда не останавливало . При рождении мне дали имя Оливер Три».

«Я родился в 1993 году, и каким‑то образом у меня ушло 27 лет на то, чтобы завершить этот альбом и понять, что я из себя представляю»

«Cash Machine»

«Последние три года я провел в путешествиях по миру. И все, что у меня есть, помещается в большой поддельный чемодан Gucci. В чемодан и рюкзак помещается вся моя жизнь. Если вы думаете, что вам нужны деньги или материальные предметы для счастья, то я честно считаю, что с вами что‑то не так и с вашей головой тоже . Мы растрачиваем лучшие годы нашей жизни, гоняясь за деньгами, чтобы купить вещи, которые нам не нужны. Это абсурд». «Let Me Down»

«Я написал эту песню через пару дней после того, как в Лос-Анджелесе объявили карантин. Мне пришлось отменить релиз альбома из‑за COVID-19. Я не мог снимать видео, так что все перенеслось. Я не мог поделиться своими треками без подходящей визуальной поддержки. Этой песней я прошу прощения у своих фанатов.

«Я подвел много людей, когда вынужденно отменил релиз. Я потерял 150 тысяч подписчиков в инстаграме за несколько дней»

Я подвел людей и написал песню, в которой прошу меня простить . В конечном счете мне все равно, простят они меня или нет. Они могут сделать любой выбор. Это не моя проблема, но неплохое напоминание о случившемся». «Miracle Man»

«В песне «Miracle Man» я хочу сказать, что вам не стоит проводить жизнь в ожидании чуда. Вам нужно выйти на улицу, запачкать руки, опозориться. Если вам этого хочется, следуйте моей простой инструкции из трех частей. Первое: проснитесь, черт возьми. Второе: поднимите задницу с дивана. И третье: идите и делайте это дерьмо. В основу песни легла история из начальной школы . Сестра одного мальчика, Дэнни Стромболи, могла утонуть. Она тонула в озере и не умела плавать. Она была одна, она кричала, а вокруг — ни спасателей, никого. Так что я побежал туда, запрыгнул в воду, доплыл до нее и вынес ее обратно на берег. И я подумал: «А что, если кто‑то просто бы молился о ее возвращении? Я должен был ждать, надеясь, что кто‑то придет и спасет бедную девчушку, или должен был спасти ее сам?» «Bury Me Alive»

«Bury Me Alive» — история о том, как я [употребил запрещенные наркотические вещества] во время семейного отпуска на фестивале Burning Man. Я думал, что у меня передоз, и был убежден, что я умер. Я наблюдал за собственными похоронами. В итоге я голый бежал по пустыне в течение шести часов и действительно чуть не умер той ночью . В моей жизни был период увлечения наркотиками, тогда я дошел до дна. После того опыта я понял, что это неподходящий жизненный путь».

«Вместо того, чтобы увлекаться наркотиками, я стал увлекаться музыкой. Когда люди пытаются избавиться от наркозависимости и изменить свою жизнь, им нечем заполнить пустоту, и это проблема. Мне повезло, что со мной была музыка»

«Alien Boy»

«Песня «Alien Boy» посвящается всем инопланетным мальчикам и инопланетным девочкам. Человеческий опыт — невероятно странная штука. Большинство из нас в какой‑то момент жизни чувствуют себя инопланетянами. Мы чувствуем себя изгоями, но в конечном счете кто хочет быть нормальным? Эта песня — о принятии своей настоящей личности, о том, что ты разрешаешь себе сиять». «Joke’s Оn You!»

«Никогда не судите о книге по обложке. Я видел, как люди обращаются с тобой из‑за того, что ты выглядишь по-другому, немного не вписываешься в рамки. Я замечал токсичную энергию, в которой люди воплощают свою собственную неуверенность и неудовлетворение жизнью . Многие люди не могут посмотреть в зеркало и сказать: «Я люблю себя. Я могу принять себя. Несовершенства делают меня прекрасными, делают меня самим собой». Вам нужно научиться любить себя, научиться смеяться над собой и, черт возьми, перестать воспринимать себя настолько серьезно». «Again & Again»

«Мы все подвержены привычкам. Наши жизненные схемы часто повторяются — иногда это хорошо, иногда не очень. Если мы не учимся на ошибках, то будем повторять их снова и снова. Но человеческий мозг настолько силен, что он может выявить негативные паттерны и создать новые, улучшенные варианты. У нас есть возможность поменять прошивку мозга . Даже бывший наркоман может превратиться в абсолютного трезвенника. За одну ночь ничего не происходит, но все начинается с осознания проблемы. «Waste My Time»

«Little Ricky ZR3 сыграл на скрипке, которая звучит в конце песни. Он сыграл на скрипке и альте, а затем повторил это на виолончели — получилось невероятно. Смысл песни в том, что время — самая драгоценная и желанная вещь на свете. В сутках не так много часов, чтобы мы занимались тем, что нужно. Я хочу сказать одну вещь: делайте то, что хотите. У вас очень мало времени, и вам надо глубоко осознать это ». «Jerk»

«Эту песню я написал, когда побывал в гостях у [диджея] Marshmello. Я записал ее вместе с ним и моим звукорежиссером. В тексте я рассказываю о том, что мы все встречались с парочкой придурков. Каждый из нас пересекался с такими людьми, которых надеется больше никогда не увидеть. Но важно понимать, что мы все были придурками в какой‑то момент жизни тоже. Это палка о двух концах, но это все же песня о людях, которых вы не хотите больше видеть». «Hurt»

«В детстве я участвовал в соревнованиях по самокатному спорту. Я занимался этим пару лет. Во время полуфинала я ехал по 25-футовой (7 метров) дороге на скорости 35–40 миль (56–64 км) в час. Я мчался сломя голову, и внезапно из ниоткуда вылетел этот чертов камешек. Я ударился и взлетел на высоту 12–13 футов (3,6–3,9 метров). Я вытянул обе руки, чтобы остановить падение, и, конечно же, я сломал левое запястье, правое запястье и тот сустав, который соединяет палец ноги и ладонь. У меня было сотрясение мозга. Были небольшие ссадины. Правой рукой было тяжело пользоваться, но на левой оставались хорошие пальцы, так что я научился продюсировать музыку.

«Я провел весь спортивный сезон (пять месяцев) запертым в комнате, я писал музыку»

И первой песней, которую я написал, стала «Hurt», рассказывающая об этом опыте». «Introspective»

«Песня «Introspective» о том, как люди теряются в собственных мыслях. Иногда у нас есть мысли, которые мы хотим держать при себе и которыми не делимся с другими . Иногда у нас не находится подходящих слов. Иногда этих слов не существует. Иногда у нас есть предположения. Иногда мы прокручиваем в голове миллион сценариев, а это далеко не лучший метод. Не накручивайте себя. Не проводите слишком много времени, думая о том, как плохо все может обернуться. Просто вставайте, приготовьтесь и идите, делайте это». «I’m Gone»

«Конец. Это первый и последний альбом Оливера Три.

«Было весело, но эта индустрия для меня не подходит, и я не хочу посвящать ей всю свою жизнь. Я не хочу быть 60-летним мужчиной со стрижкой под горшок, пляшущим на сцене. Я больше не могу этим заниматься»

Я собираюсь плавно перейти к следующему этапу и уйти из музыки. В настоящий момент у меня нет никакого интереса записывать альбом за альбомом для этих сопливых фанатов, людей, которые говорят ерунду и делают мою жизнь жалкой. Я посвятил этому искусству всю свою жизнь и творил для них. Я, черт возьми, закончил. Я ухожу».