«Кто сказал, что ковбои не плачут?»: Оливер Три скучает по любимой в клипе на новую песню

В клипе снялись актриса Белла Торн и ютьюб-блогер Ева Гутовски, а роль бывшей девушки досталась греческой модели Софии Хаджипантели.

«Cowboy’s Tears» — вторая студийная работа артиста. Его дебютный альбом «Ugly Is Beautiful» вышел в 2020 году и особенно запомнился треками «Alien Boy», «Hurt» и хитом в тиктоке «Life Goes On».

1 октября 2021 года Три и Little Big выпустили совместный EP «Welcome to the Internet». Ради этого исполнитель даже переехал в Россию на четыре месяца. Месяцем ранее, в сентябре он записал «Turn It Up» вместе с Томми Кэшем.

В июле позапрошлого года Оливер Три по просьбе «Афиши Daily» рассказал о каждой песне с пластинки «Ugly Is Beautiful». Тогда он говорил, что это первый и последний его альбом, но, как выяснилось, это не так.