«Кто сказал, что ковбои не плачут?»: Оливер Три скучает по любимой в клипе на новую песню

Американский певец Оливер Три выпустил клип на сингл «Cowboys Don’t Cry», который появится на будущей пластинке. Новый альбом выйдет 18 февраля и будет называться «Cowboy’s Tears».
В музыкальном видео Три предстает в образе ковбоя с накачанным телом и все тем же узнаваемым выражением лица. Герой пытается начать новые отношения, но ему не дают покоя мысли о возлюбленной, которая бросила его. Он пытается вернуть ее, но ничего не выходит. Все заканчивается тем, что его закидывают помидорами.
В клипе снялись актриса Белла Торн и ютьюб-блогер Ева Гутовски, а роль бывшей девушки досталась греческой модели Софии Хаджипантели.
«Cowboy’s Tears» — вторая студийная работа артиста. Его дебютный альбом «Ugly Is Beautiful» вышел в 2020 году и особенно запомнился треками «Alien Boy», «Hurt» и хитом в тиктоке «Life Goes On».
1 октября 2021 года Три и Little Big выпустили совместный EP «Welcome to the Internet». Ради этого исполнитель даже переехал в Россию на четыре месяца. Месяцем ранее, в сентябре он записал «Turn It Up» вместе с Томми Кэшем.
В июле позапрошлого года Оливер Три по просьбе «Афиши Daily» рассказал о каждой песне с пластинки «Ugly Is Beautiful». Тогда он говорил, что это первый и последний его альбом, но, как выяснилось, это не так.