«Кто сказал, что ковбои не плачут?»: Оливер Три скучает по любимой в клипе на новую песню

В музыкальном видео Три предстает в образе ковбоя с накачанным телом и все тем же узнаваемым выражением лица. Герой пытается начать новые отношения, но ему не дают покоя мысли о возлюбленной, которая бросила его. Он пытается вернуть ее, но ничего не выходит. Все заканчивается тем, что его закидывают помидорами.

Американский певец Оливер Три выпустил клип на сингл «Cowboys Don’t Cry», который появится на будущей пластинке. Новый альбом выйдет 18 февраля и будет называться «Cowboy’s Tears».

В клипе снялись актриса Белла Торн и ютьюб-блогер Ева Гутовски, а роль бывшей девушки досталась греческой модели Софии Хаджипантели.

«Cowboy’s Tears» — вторая студийная работа артиста. Его дебютный альбом «Ugly Is Beautiful» вышел в 2020 году и особенно запомнился треками «Alien Boy», «Hurt» и хитом в тиктоке «Life Goes On».

1 октября 2021 года Три и Little Big выпустили совместный EP «Welcome to the Internet». Ради этого исполнитель даже переехал в Россию на четыре месяца. Месяцем ранее, в сентябре он записал «Turn It Up» вместе с Томми Кэшем.

В июле позапрошлого года Оливер Три по просьбе «Афиши Daily» рассказал о каждой песне с пластинки «Ugly Is Beautiful». Тогда он говорил, что это первый и последний его альбом, но, как выяснилось, это не так.