Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал олимпийского турнира в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россияне обыграли датчан со счетом 3:1. Первую шайбу забросил Вадим Шипачев на 14-й минуте встречи, вторую — Никита Нестеров (35), а третью — Вячеслав Войнов (56). Единственную шайбу в составе сборной Дании оформил Франс Нильсен.

Команды уже встречались на групповом этапе Игр. Тогда сборная России победила Данию со счетом 2:0.

Следующий матч команды под руководством тренера Алексея Жамнова пройдет 18 февраля. Кто станет соперником россиян, пока неизвестно. Он будет выявлен по рейтингу оставшихся участников турнира.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Российская сборная выступает под флагом Олимпийского комитета России. Это связано с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства.

Первый матч российских хоккеистов прошел 9 февраля, сборная одержала победу над Швейцарией со счетом 1:0. Шайбу забил нападающий ЦСКА Антон Слепышев.