Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию

Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Шайбу забил нападающий ЦСКА Антон Слепышев за две с половиной секунды до конца первого периода. Sports.ru отмечает, что хоккеист бросил в сторону ворот с неудобной руки, затем случился рикошет от ноги швейцарского нападающего Энцо Корви, после которого шайба проскочила в ворота.

Следующий матч сборной под руководительством тренера Алексей Жамнов пройдет 11 февраля против сборной Дании и 12 февраля против Чехии.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Российская сборная выступает под флагом Олимпийского комитета России. Это связано с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства.

В настоящее время в активе сборной Олимпийского комитета России десять медалей: две золотые, три серебряные и пять бронзовых. В общем командном зачете сборная находится на восьмом месте.