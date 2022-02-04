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В Пекине стартовала церемония открытия зимней Олимпиады

Семён Гудошников
Сегодня в 15:41

На Национальном стадионе в Пекине началась церемония открытия зимних Олимпийских игр. Трансляцию ведет РБК.

Знаменоносцами команды Олимпийского комитета России выступят конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. В параде олимпийцев примут участие спортсмены из 91 страны.

Как пишет «Лента.ру», в организации церемонии открытия задействованы около 3000 человек, почти 95% из них — подростки.

Российская сборная будет выступать в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. Это связано с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства. В соревнованиях примут участие 212 российских спортсменов.

Пекин принимает Олимпиаду во второй раз — в 2008 году там прошли летние Игры. Китайская столица стала первым городом, получившим право на проведение и зимних, и летних соревнований.

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