В Пекине стартовала церемония открытия зимней Олимпиады

Знаменоносцами команды Олимпийского комитета России выступят конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. В параде олимпийцев примут участие спортсмены из 91 страны.

Как пишет «Лента.ру», в организации церемонии открытия задействованы около 3000 человек, почти 95% из них — подростки.

Российская сборная будет выступать в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. Это связано с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства. В соревнованиях примут участие 212 российских спортсменов.