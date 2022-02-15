Кватания и Юрий Дудь обсудили первую полнометражку режиссера «Казнь», работу с Манижей на «Евровидении», стоимость клипов и процесс их производства, творчество Андрея Тарковского, блокировку видео на «Иуду» Хаски и другие темы.

Режиссер, автор клипов Оксимирона, Хаски, «Ленинграда» и множества других российских исполнителей Ладо Кватания стал новым героем шоу «вДудь». Ролик появился в ютьюб-аккаунте проекта.

Предыдущие видеоработы Дудя были посвящены белорусской эмиграции, мультсериалу «Масяня» и его автору Олегу Куваеву, а также комику Славе Комиссаренко из Белоруссии, известному своей критикой Александра Лукашенко.

В 2019 году «Афиша Daily» опубликовала большое интервью с Ладо Кватанией о фильмах детства и их влиянии на творчество, о работе продавцом кассет, любимых клипах, работе с российскими исполнителями и дружбе с Ильей Найшуллером.