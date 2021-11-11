Он рассказал, как политика изменила его юмор, почему он ушел с ТНТ, как родился мем про Лукашенко «Чык-Чырык» и что такое цензура по-белорусски.

Несмотря на популярность на родине, в Беларуси с начала года не проходят концерты Комиссаренко из‑за его критики Лукашенко. В интервью Дудю он рассказал, что после шуток на политические темы ему стали писать с угрозами белорусские омоновцы.

Стендап-комики с завидной периодичностью оказываются героями «вДудя». Вот лишь несколько примеров: на канале выходили интервью с Данилой Поперечным, Александром Долгополовым, Нурланом Сабуровым, Евгением Чебатковым и Сергеем Орловым.