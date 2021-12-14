Новым героем «вДудя» стал создатель мультсериала «Масяня»

Юрий Дудь выпустил большое интервью с создателем мультсериала «Масяня» Олегом Куваевым и журналисто. Поделился рассуждениями о цензуре в интернете и протестах, раскрыл причины эмиграции в Израиль и, конечно, рассказал, сколько зарабатывает.
«Мы прекрасно помним „Масяню“ по либо детству, либо ранней юности, но, к нашему стыду, до этого года не все из нас знали, что „Масяня“ продолжает выходить. А в этом году мы не только это узнали, но еще и увидели, что „Масяня“ в полном порядке», — говорит Дудь во вступлении ролика.
Куваев отметил, что на ютьюб-канале Masyanya Kuvaeva уже 1 млн подписчиков, новые выпуски собирают от 500 тыс. до 7,6 млн просмотров. Крайний 158 эпизод «Масяни» вышел 13 декабря.
Дудь спросил Куваева о том, как он относится к цензуре и свободе творчества в интернете. Создатель «Масяни» заявил, что, если к художнику придут со списком того, «что нельзя рисовать», то он перестанет рисовать вовсе.
«Художник может делать, что ему угодно вообще. Это же художник. Он не делает ничего плохого, он занимается творчеством. Поэтому в принципе художник имеет право делать все, что ему угодно в своей области», — сказал Олег Куваев.
В выпуске также появился журналист Леонид Парфенов. Он рассказал о «Масяне» в «Намеднях», скандальном выпуске про Петербурге и причинах популярности мультсериала, а также вспомнил великие советские мультфильмы.