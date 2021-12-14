перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ученые создали спальный мешок, защищающий зрение астронавтов в космосе 13:28
Новым героем «вДудя» стал создатель мультсериала «Масяня» 13:12
«Цифровое наследство» и размытие обнаженных фото в iMessage: Apple выпустила обновление iOS 15.2 12:15
В России создали тест-систему для выявления «Омикрон»-штамма 11:57
Nick Bolton/Unsplash
В России выявили 28 343 новых случая COVID-19 11:47
The Insider* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента 11:27
Съемки третьей части «Kingsman» начнутся в 2022 году 11:10
Исполнительница песни «Прекрасное далеко» подала в суд на Netflix за нарушение авторских прав 10:57
SpaceX начнет производить ракетное топливо из углекислого газа 10:24
Открытая мобильная платформа/Instagram
В России выпустили смартфон с отечественной ОС «Аврора» 10:08
Peacock выпустит документалку об исчезновении и убийстве Габби Петито 9:41
На Apple TV выйдет первый российский сериал «Контейнер» 8:58
В сети опубликовали новый тизер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо 3:36
Спортивные организации выплатят жертвам доктора Нассара 380 млн долларов 2:59
James Bond 007/YouTube
Джеймс Бонд может стать небинарной персоной 2:21
Вышел трейлер третьего сезона «Дома с прислугой» 1:33
Аврил Лавин снимет фильм по мотивам своей песни «Sk8er Boi» 0:50
В «ГЭС-2» пройдет дискуссия, посвященная феномену популярности сериалов Вчера в 23:22
Артемий Лебедев провел стрим, на котором за донаты ему давали пощечину. И заработал 260 тыс. рублей Вчера в 22:39
HBO/YouTube
HBO представил трейлер сериала «Позолоченный век» Вчера в 22:30
Отключить рекламу

Новым героем «вДудя» стал создатель мультсериала «Масяня»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:12

Юрий Дудь выпустил большое интервью с создателем мультсериала «Масяня» Олегом Куваевым и журналисто. Поделился рассуждениями о цензуре в интернете и протестах, раскрыл причины эмиграции в Израиль и, конечно, рассказал, сколько зарабатывает.

«Мы прекрасно помним „Масяню“ по либо детству, либо ранней юности, но, к нашему стыду, до этого года не все из нас знали, что „Масяня“ продолжает выходить. А в этом году мы не только это узнали, но еще и увидели, что „Масяня“ в полном порядке», — говорит Дудь во вступлении ролика.

Куваев отметил, что на ютьюб-канале Masyanya Kuvaeva уже 1 млн подписчиков, новые выпуски собирают от 500 тыс. до 7,6 млн просмотров. Крайний 158 эпизод «Масяни» вышел 13 декабря.

Дудь спросил Куваева о том, как он относится к цензуре и свободе творчества в интернете. Создатель «Масяни» заявил, что, если к художнику придут со списком того, «что нельзя рисовать», то он перестанет рисовать вовсе.

«Художник может делать, что ему угодно вообще. Это же художник. Он не делает ничего плохого, он занимается творчеством. Поэтому в принципе художник имеет право делать все, что ему угодно в своей области», — сказал Олег Куваев.

В выпуске также появился журналист Леонид Парфенов. Он рассказал о «Масяне» в «Намеднях», скандальном выпуске про Петербурге и причинах популярности мультсериала, а также вспомнил великие советские мультфильмы.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Большой красный пес Клиффорд
Гигантская собака становится защитником для робкой девочки
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Олег Куваев
Юрий Дудь
Леонид Парфенов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить