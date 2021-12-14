Новым героем «вДудя» стал создатель мультсериала «Масяня»

Юрий Дудь выпустил большое интервью с создателем мультсериала «Масяня» Олегом Куваевым и журналисто. Поделился рассуждениями о цензуре в интернете и протестах, раскрыл причины эмиграции в Израиль и, конечно, рассказал, сколько зарабатывает.

«Мы прекрасно помним „Масяню“ по либо детству, либо ранней юности, но, к нашему стыду, до этого года не все из нас знали, что „Масяня“ продолжает выходить. А в этом году мы не только это узнали, но еще и увидели, что „Масяня“ в полном порядке», — говорит Дудь во вступлении ролика.

Куваев отметил, что на ютьюб-канале Masyanya Kuvaeva уже 1 млн подписчиков, новые выпуски собирают от 500 тыс. до 7,6 млн просмотров. Крайний 158 эпизод «Масяни» вышел 13 декабря.