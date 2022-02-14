Кинематографисты выступили против проекта основ госполитики по сохранению традиционных ценностей

Представители киноиндустрии выступили против проекта основ госполитики по сохранению традиционных ценностей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление компании Art Pictures Studio, совладельцем которой является Федор Бондарчук.

Бондарчук подтвердил газете подлинность заявления и сообщил, что обращение направлено в ответственное за разработку проекта Министерство культуры.

«Дополнительный контроль, построенный на формальных признаках, приведет российское кино и сериалы к максимальному упрощению, а значит, отвернет от них современного зрителя, который опять, как и 10–15 лет назад, повернется к кинопродукции из‑за рубежа», — указано в сообщении.

Все усилия индустрии и государства по возвращению российского зрителя к созданным внутри страны киноработам будут аннулированы, говорят авторы письма. Они добавляют, что документ в текущем виде не будет способствовать сохранению традиционных ценностей, а лишь нанесет вред культурной сфере.

Действующих законодательных актов более чем достаточно для регулирования госфинансирования культуры, отмечается в обращении. Письмо подписали Федор Бондарчук, Клим Шипенко, Александр Роднянский, Авдотья Смирнова, Андрей Звягинцев, Данила Козловский и другие.

Сегодня, 14 февраля, Министерство культуры приостановило обсуждение проекта основ государственной политики по сохранению традиционных ценностей.

В министерстве заявили, что документ прошел обсуждения с участием экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей и получил поддержку. Однако Минкультуры уточнило: «На сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Ранее против проекта выступили председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин и руководители российских театров. Среди них — гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, худрук БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий, худрук театра «Современник» Виктор Рыжаков и другие.

Информация о разработке проекта указа президента России, регулирующего политику в области традиционных ценностей, появилась в январе 2022 года. «Афиша Daily» подробно рассказывала о документе.