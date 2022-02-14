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«Мумий Тролль» выпустил видео на трек «Вертолетики»

Денис Ламехов
Сегодня в 13:23

Рок-группа «Мумий Тролль» опубликовала видео на трек «Вертолетики». Ролик появился в ютьюб-аккаунте коллектива.

Режиссер клипа Александра Бразгина рассказала, что при создании работы вдохновлялась творчеством Рене Магритта и образами из истории советской анимации. Она добавила, что в видео есть несколько отсылок к творчеству «Мумий Тролля» — их сможет разглядеть внимательный зритель.

Песня «Вертолетики» вошла в выпущенный в декабре 2020-го альбом «После зла». За пару месяцев до него увидела свет другая работа группы «Призраки завтра».

В сентябре 2021 года «Мумий Тролль» опубликовал анимационный клип на песню «Время обид». Его создала студентка третьего курса анимации и иллюстрации Школы дизайна ВШЭ Афина Журба.

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