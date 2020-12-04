«Мумий Тролль» выпустил новый альбом «После зла»

Над релизом Илья Лагутенко и «Мумий Тролль» трудились с 2019 года. Песни на альбоме рассказывают о будущем, ждущем нас «после зла».

Альбом содержит восемь песен: «Солист», Собаки», «Лира», «Лето без интернета», «Время обид», «Экосистема», «Вертолетики» и «Тот день когда».

Предыдущий релиз группы — мини-альбом (на котором, правда, тоже 8 песен) «Призраки завтра» — вышел в начале октября. EP содержал треки, записанные со Скриптонитом и T-Fest.

Он появился в преддверии выхода «После зла». Тогда же сообщалось, что после выхода студийного альбома, музыканта отправятся в тур в его поддержку. Сингл с альбома «Тот день когда» вышел в июле.