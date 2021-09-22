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«Мумий Тролль» выпустил анимационный клип на «Время обид»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:13

Рок-группа «Мумий Тролль» представила анимационный клип на трек «Время обид». Его создала студентка третьего курса анимации и иллюстрации Школы дизайна Афина Журба.

Красочный трехминутный ролик посвящен тяжелому и изнурительному преодолению проблем на жизненном пути. Лирические герои продолжают идти, несмотря ни на что, но в конце видео все они оказываются на морском дне.

Сама Афина отметила, что четкого брифа музыканты не давали — она сама выбрала композицию из нового альбома «После зла» и показала визуальные метафоры из личного опыта. В клипе есть «история причинения боли, рождение обиды и следующее за ней прощение».

«Работа над клипом была приятным и хорошим опытом; если раньше я очень переживала о сюжете и целостности, то тут я дала себе полную свободу — работала с абстракцией, но в то же время опиралась на сюжет. Интересно было выбрать технику, которая напоминает ручную печать: такое наложение мне показалось компромиссом, ведь раньше я работала с черно-белой картинкой», — рассказала режиссер клипа «Медузе»*.

По словам фронтмена «Мумий Тролля» Ильи Лагутенко, клип получился не повествовательным и следующим за сюжетом песни, а «очень образным, наполненным метафорами и даже отсылками к истории искусства».

* «Медуза» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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