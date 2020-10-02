«Мумий Тролль» выпустил новый альбом «Призраки завтра». На нем есть фит со Скриптонитом!

На пластинку попал фит со Скриптонитом «Кутить» — для него казахский рэпер записал гостевой куплет. Также в альбом вошел трек «Не целуясь», выпущенный совместно с украинским рэпером T-Fest.

Группа «Мумий Тролль» выпустила новый мини-альбом «Призраки завтра». Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

Всего в «Призраках завтра» представлено восемь песен. EP появился в преддверии выхода студийного альбома «После зла», который намечен на 4 декабря 2020 года. После релиза музыканты отправятся в тур в его поддержку.

Ранее «Мумий Тролль» представил сингл «Тот день когда», который войдет в будущий альбом.