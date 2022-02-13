Конькобежка Ангелина Голикова взяла бронзу Олимпиады на 500-метровке

Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине в состязании на дистанции 500 м. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она финишировала с результатом 37,21 секунды. Победительницей стала представительница США Ерин Джексон. Ее время — 37,04 секунды.

На второй строчке — японка Михо Такаги. Она преодолела дистанцию за 37,12 секунды.

Ранее сегодня, 13 февраля, российские лыжники впервые за 42 года взяли золото в мужской эстафете, серебро в шорт-треке на 500-метровой дистанции завоевал Константин Ивлиев, бронза в гонке преследования досталась биатлонисту Эдуарду Латыпову. Так, в копилке нашей команды на данный момент четыре золотых, пять серебряных, восемь бронзовых.