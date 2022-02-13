Российские лыжники впервые за 42 года взяли золото в мужской эстафете на Олимпиаде

Российские спортсмены выиграли золотую медаль в мужской лыжной эстафете 4 по 10 километров на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Sports.ru.

В составе команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды.

Второе место заняла сборная Норвегии с отставанием в 1 минуту 7,2 секунды, пишет Eurosport. Замкнула тройку команда Франции.

Червоткин заработал отрыв в 34,4 секунды. Большунов развил отрыв до одной минуты, а после третьего этапа Спицова Россия выигрывала 50 секунд. Устюгов закрепил успех, финишировав первым с флагом.