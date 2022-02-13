Российский биатлонист Латыпов взял бронзу Олимпиады в гонке преследования

Биатлонист Эдуард Латыпов выиграл бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Латыпов стартовал с 11 позиции и на четырех огневых рубежах допустил один промах. Спортсмен отстал от победителя гонки француза Кентена Фийон Майе на 35,3 секунды. Представитель франции начал соревнование вторым, поразил все мишени и преодолел дистанцию за 39 минут и 7,5 секунды.

На втором месте — норвежец Тарьей Бе. Он допустил один неточный выстрел и отстал от победителя на 28,6 секунды.

Ранее сегодня, 13 февраля, российские лыжники впервые за 42 года взяли золото в мужской эстафете. Так, в копилке нашей команды на данный момент 15 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и семь бронзовых.