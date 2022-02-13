Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на Олимпийских Играх в Пекине

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завевал серебро на Олимпиаде в Пекине в забеге на 500 м. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ивлиев пришел к финишу с результатом 40,431 секунды. Победитель — представитель Венгрии Шаоанг Лю, преодолевший дистанцию за 40,338 секунды и ставший двукратным чемпионом Олимпийских игр.

На третьем месте — канадец Стивен Дюбуа. Его результат — 40,669 секунды.

Ранее сегодня, 13 февраля, российские лыжники впервые за 42 года взяли золото в мужской эстафете, а бронза в гонке преследования досталась биатлонисту Эдуарду Латыпову. Так, в копилке нашей команды на данный момент 16 медалей: четыре золотых, пять серебряных и семь бронзовых.