«Ведомости»: власти намерены запретить использование криптовалют в качестве платежного средства

Банк России, Министерство финансов и правительство отказались разрешить использование криптовалют в качестве платежного средства, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

По его словам, Центробанк, Минфин и правительство сблизили позиции в вопросе развития криптовалютных активов в России. Согласно концепции властей, криптовалюту можно будет покупать, обменивать и продавать, пишет газета. Однако пока рано говорить о том, что уже выработано однозначное и окончательное решение, добавил он.

Сопредседатель РСПП, президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что сейчас власти решают, как именно им необходимо регулировать эту сферу. Он уточнил, что запрет криптовалют в качестве средства платежа поддерживают все.

9 февраля правительство России одобрило концепцию Минфина по регулированию криптовалют в стране. Если ее примут, то пользователи будут проходить идентификацию и открывать кошелек в банке.

Ведомство разработало свою концепцию, после того как Центробанк предложил полностью запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, в России. Это объяснили тем, что цифровые валюты формируют финансовый пузырь, кроме того, ими расплачиваются при совершении нелегальных сделок.

Минфин выступил против инициативы ЦБ. Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что именно регулирование оборота криптовалюты, а не запрет защищает интересы россиян.