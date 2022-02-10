Подростка из Канска приговорили к пяти годам колонии по делу о «взрыве» здания ФСБ в Minecraft

16-летнего Никиту Уварова из Канска приговорили к пяти годам колонии по делу о прохождении обучения террористической деятельности (205.3 УК). Об этом сообщил адвокат Павел Чиков.

Кроме того, 1-й Восточный окружной военный суд в Красноярском крае оштрафовал Уварова на 30 тыс. рублей. Двух других фигурантов дела (канских школьников) освободили от уголовной ответственности — они оказали содействие следствию.

Прокурор запрашивала для Уварова девять лет лишения свободы, для двух других 16-летних подростков — шесть лет шесть месяцев и шесть лет пять месяцев воспитательной колонии.

По версии следствия, Уваров и двое других подростков проходили обучение для «осуществления в дальнейшем террористической деятельности» с целью «изменения существующего в РФ государственного и политического устройства»; кроме того, они обучались изготовлению взрывчатых веществ и отрабатывали их применение на пустырях и в заброшенном доме.

На подростков обратили внимание правоохранители, когда те расклеивали в городе листовки в поддержку студента Азата Мифтахова. В их переписках нашли планы по подрыву здания ФСБ в игре Minecraft. Тогда их также обвинили в создании террористической организации (205.4 УК), но позднее дело о сообществе прекратили — в действиях всех троих не нашли состава преступления.