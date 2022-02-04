Прокурор запросил срок от 6,5 до 9 лет для подростков, планировавших взорвать здание ФСБ в Minecraft

Государственный обвинитель запросил реальный срок в колонии для троих 16-летних подростков, которые хотели взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Их обвиняют в террористических намерениях. Об этом сообщила «Медуза»* со ссылкой на «Новую газету».

По информации издания, Никите Уварову прокурор попросил назначить наказание в 9 лет лишения свободы. Других двоих фигурантов дела (по словам правозащитников, ими стали Денис Михайленко и Богдан Андреев) — приговорить к 6 годам 6 месяцам и 6 годам 5 месяцам воспитательной колонии.

Кроме того, гособвинитель запросил штраф для обвиняемых в размере 50 тыс. рублей. Суд над подростками проходит в закрытом режиме, их дело рассматривает 1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска на выездном заседании в Канске.

Троих девятиклассников обвинили в создании террористической организации, после того как те решили взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. На подростков обратили внимание правоохранители, когда те расклеивали в городе листовки в поддержку студента Азата Мифтахова.

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