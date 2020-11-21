В городе Канске Красноярского края троих девятиклассников обвинили в создании террористической организации после того, как подростки решили взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Об этом сообщила Baza.

По информации телеграм-канала, сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на 14-летних школьников летом 2020 года. Тогда подростки расклеивали в городе листовки в поддержку студента Азата Мифтахова.

Полиция задержала двоих девятиклассников и забрала у них телефоны. В гаджетах силовики «прочитали о себе много неприятных слов», а также увидели, что школьники построили в Minecraft здание ФСБ — чтобы его взорвать.

Вскоре оперативники вызвали на допрос троих игроков — Никиту, Дениса и Богдана. Двое парней под давлением следователей признали свою вину — их посадили под домашний арест. Третьего подростка отправили в СИЗО, он находится там уже почти полгода.

Как отмечает Baza, школьникам изначально вменяли статью о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Недавно их обвинили в более тяжелом преступлении — организации террористического сообщества и участии в нем.

По версии следствия, подростки собирались взорвать настоящее здание ФСБ, изучали для этого химию и даже, как отмечает портал NGS24, хранили взрывчатые вещества. Родители детей с обвинениями не согласны.