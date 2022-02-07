Подросток из Канска, который планировал взорвать здание ФСБ в Minecraft, выступил с последним словом

Никита Уваров, один из подростков, обвиняемых в террористических намерениях, выступил на суде с последним словом. Он заявил, что не собирался взрывать здание ФСБ и не виновен по вменяемой ему уголовной статье.
4 февраля прокурор запросила для Уварова 9 лет лишения свободы, для двух других 16-летних подростков — 6 лет 6 месяцев и 6 лет 5 месяцев воспитательной колонии. Кроме того, гособвинитель запросил штраф для обвиняемых в размере 50 тыс. рублей.
Полный текст выступления Уварова опубликовала «Новая газета».
Подросток также выступил против того, что в России «репрессируют людей, гражданских активистов, которые желают стране добра, которые выступают за ее благополучие». Он поблагодарил тех, кто выражал поддержку ему и его маме, и отметил, насколько солидарность «важна людям, которых преследуют за политические взгляды в свободной стране».
В судебном заседании объявлен перерыв до 10 февраля. Когда вынесут приговор по делу канских школьников, неизвестно.
Троих девятиклассников обвинили в создании террористической организации после того, как те решили взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. На подростков обратили внимание правоохранители, когда те расклеивали в городе листовки в поддержку студента Азата Мифтахова.