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Подросток из Канска, который планировал взорвать здание ФСБ в Minecraft, выступил с последним словом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:56

Никита Уваров, один из подростков, обвиняемых в террористических намерениях, выступил на суде с последним словом. Он заявил, что не собирался взрывать здание ФСБ и не виновен по вменяемой ему уголовной статье.

4 февраля прокурор запросила для Уварова 9 лет лишения свободы, для двух других 16-летних подростков — 6 лет 6 месяцев и 6 лет 5 месяцев воспитательной колонии. Кроме того, гособвинитель запросил штраф для обвиняемых в размере 50 тыс. рублей.

Полный текст выступления Уварова опубликовала «Новая газета».

Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством. Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто‑то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать. <…>

В последний раз на этом суде я хотел бы сказать: я не террорист, я не виновен в 205.3 УК РФ.

И я просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда‑нибудь далеко отсюда, чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать, и стать каким‑нибудь фрилансером или еще кем‑нибудь по специальности. Прошу суд дать мне это сделать.
Никита Уваров

Подросток также выступил против того, что в России «репрессируют людей, гражданских активистов, которые желают стране добра, которые выступают за ее благополучие». Он поблагодарил тех, кто выражал поддержку ему и его маме, и отметил, насколько солидарность «важна людям, которых преследуют за политические взгляды в свободной стране».

В судебном заседании объявлен перерыв до 10 февраля. Когда вынесут приговор по делу канских школьников, неизвестно.

Троих девятиклассников обвинили в создании террористической организации после того, как те решили взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. На подростков обратили внимание правоохранители, когда те расклеивали в городе листовки в поддержку студента Азата Мифтахова.

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