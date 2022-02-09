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«Интерфакс»: Минфин предложил разрешить иностранцам удаленно покупать криптовалюту в России

Денис Ламехов
Сегодня в 22:42

Министерство финансов выступило с предложением разрешить иностранным гражданам удаленно приобретать криптовалюту в России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пояснения ведомства к концепции регулирования криптовалютного рынка.

По сообщению агентства, нерезиденты могут получить возможность покупать цифровые активы как через российские, так и иностранные криптовалютные биржи — для этого последним необходимо будет выполнить требования «приземления» в России. Запуск системы возможен, если средства с бирж будут выводиться через российские банки.

«В случае формирования легального оборота криптовалют в российском правовом поле и в рамках российской финансовой системы высока вероятность прихода иностранных инвесторов для приобретения вновь создаваемых криптовалют у российских майнеров», — приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения.

Также Министерство финансов предложило проанализировать возможность ограничить список торгуемых в России криптовалют. В ведомстве убеждены, что это способно защитить инвесторов.

«Иностранные криптовалютные биржи зачастую не проводят никакой проверки проектов перед листингом, допуская к торгам откровенно мошеннические активы и криптовалюты финансовых пирамид», — передает агентство слова Минфина.

В министерстве, согласно данным «Интерфакса», добавляют, что регулируемый оборот через уполномоченных организаторов системы обмена криптоактивов в России позволит предложить пользователям только наиболее зрелые и устоявшиеся криптовалюты.

Ранее сегодня, 9 февраля, правительство России одобрило концепцию Минфина по регулированию криптовалют в стране. Если ее примут, то пользователи будут проходить идентификацию и открывать кошелек в банке.

Ведомство разработало свою концепцию, после того как Центробанк предложил полностью запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, в России. Это объяснили тем, что цифровые валюты формируют финансовый пузырь, кроме того, ими расплачиваются при совершении нелегальных сделок.

Минфин выступил против инициативы ЦБ. Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что именно регулирование оборота криптовалюты, а не запрет защищает интересы россиян.

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