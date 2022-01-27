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Минфин предложил концепцию регулирования рынка криптовалют в России

Виктория Шанина
Сегодня в 10:41

Министерство финансов России разработало подробный план регулирования криптовалют в стране. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад ведомства, его подлинность подтвердил источник на крипторынке.

Согласно концепции Минфина, проведение соответствующих операций должно быть организовано в рамках банковской инфраструктуры, чтобы обеспечить контроль за ними. Для этого необходимо ввести новые субъекты регулирования на законодательном уровне.

Министерство, в частности, предлагает допустить к операциям с криптовалютами и физлиц, и юрлиц, предварительно прошедших идентификацию и открывших криптокошелек в банке. Вместе с тем физические лица должны быть разделены на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Организовывать обмен цифровыми валютами будут банки с универсальными лицензиями. Они должны будут контролировать и отслеживать операции, хранить информацию о сделках не менее пяти лет, обслуживать участников сделки и предоставлять данные по запросам Центробанка, Росфинмониторинга, ФНС и других ведомств.

Для контроля и отслеживания операций необходимо запустить сервис «Прозрачный блокчейн» — разработку, которую предложил Росфинмониторинг еще летом 2020 года. С помощью нейросети система будет анализировать транзакции и выявлять незаконные действия (например, финансирование терроризма).

Полная идентификация клиентов, считает Минфин, должна проходить по аналогии со швейцарским проектом Aximetria. Речь идет о сборе личной информации: имя, адрес, дата рождения, электронная почта, паспортные данные, фотография и другое. Также предлагается отслеживать информацию об устройстве.

Кроме того, министерство считает необходимым создать операторов обмена криптовалют. Они будут работать и с физлицами, и с юрлицами, проводить операции по обмену криптовалют на деньги и идентифицировать клиентов. Надзорные функции предлагается разделить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой.

В сопроводительном письме к концепции по регулированию крипторынка также предлагается определить ключевые параметры майнинга криптовалют. Как отмечает Минфин, Россия занимает третье место в мире по майнингу.

20 января Центробанк предложил полностью запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, в России. Это объяснили тем, что цифровые валюты формируют финансовый пузырь, кроме того, ими расплачиваются при совершении нелегальных сделок.

Спустя несколько дней Минфин выступил против запрета криптовалют в России. Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что именно регулирование оборота криптовалюты, а не запрет защищает интересы россиян.

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