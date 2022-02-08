Alt-J опубликовали сингл «The Actor»

«Голливуд, 1982 год. Еще одна подающая надежды молодая кинозвезда прибывает в поисках мечты. Далее следует история отчаяния, наркотиков и смерти в самом известном отеле Лос-Анджелеса. Это „The Actor“», — описали песню участники коллектива.

Ранее Alt-J поделились синглами «U&Me», «Get Better» и «Hard Drive Gold» с грядущей пластинки.

Alt-J существуют с 2007 года, в их дискографии три альбома: «An Awesome Wave», «This Is All Yours» и «Relaxer». Группа трижды была номинирована на Brit Awards, а за вторую пластинку — и на «Грэмми».